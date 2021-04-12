Стрілянина біля лікарні в Парижі. Невідомий відкрив вогонь по перехожих. Як наслідок одна людина загинула, інша - зазнала поранення.

З місця події зловмисник утік. Поліція - подробиць інциденту не розголошує. Медичний заклад, де все сталося, це приватна лікарня, яка працює з літніми пацієнтами. Там також розташований центр протиковідної вакцинації.