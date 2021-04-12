Стрілянина у Парижі: одна людина загинула [ Редактировать ]
Стрілянина біля лікарні в Парижі. Невідомий відкрив вогонь по перехожих. Як наслідок одна людина загинула, інша - зазнала поранення.
З місця події зловмисник утік. Поліція - подробиць інциденту не розголошує. Медичний заклад, де все сталося, це приватна лікарня, яка працює з літніми пацієнтами. Там також розташований центр протиковідної вакцинації.
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