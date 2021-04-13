В школе прогремела смертельная стрельба [ Редактировать ]
В школе в городе Ноксвилл, штат Теннесси, США, произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек, а полицейский получил ранения.
Департамент полиции Ноксвилла (КПД) заявил, что увидели человека, "который, возможно, был вооружен в школе". Когда сотрудники подошли к нему, раздались выстрелы.
Сотрудник КПД был по крайней мере один раз ранен и доставлен в медицинский центр с травмами, не угрожающими жизни.
На месте происшествия одного человека нашли мертвым, а злоумышленника задержали для дальнейшего расследования.
Кроме того, в Киеве, на Гидропарке, произошла стрельба. Посетитель одного из развлекательных заведений выстрелил в охранника, с которым у него возник конфликт, ностранца, устроившего стрельбу, задержали. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
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