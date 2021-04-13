Футболисты сборной Украины получили премиальные в размере от 100 тысяч долларов за выигрыш отборочной группы Евро-2020. Такую информацию подтвердил ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов.



По его словам, суммы были от 100 тысяч долларов, чего вполне хватило, например, на квартиру в Киеве.

"В Лиге наций это было где-то 50 тысяч у.е. на футболиста, в отборе на Евро или ЧМ цифры больше, от 100 тысяч долларов. Это не за матч, а за весь цикл. Эту сумму оговаривает главный тренер сборной. При Шевченко бонусы в сборной стали системой. Главное - попасть в сборную и бонус точно будет. Конечно, размер будет зависеть от того, насколько хорошо и системно футболист принимает участие в матчах", - сказал Денисов.



Журналист уточнил, что ранее, при Блохине, тренер сборной вынужден был согласовывать суммы премий с бывшим руководителем ФФУ Григорием Суркисом.



"Сейчас президент УАФ Андрей Павелко доверил этот вопрос только Шевченко, который и определяет, кто сколько получит. Возьмем для примера деньги за отбор на Евро-2020, все суммы "белые", налоги в бюджет Украины были заплачены.



Если суммировать гонорары всех игроков, принимавших участие в отборе на Евро, а также долю тренерского штаба и персонала команды, то получается, что Украинская ассоциация футбола потратила на премию около 5 млн. долларов", - сообщил Денисов.



Ранее премиальные от УАФ за выход на Евро-2020 прокомментировал нападающий сборной Украины Роман Яремчук.

"Нас не обидели – мы получили действительно хорошие премиальные. Считаю, вполне заслуженные, ведь команда хорошо провела отборочный цикл и вышла на Евро с первого места группы. Работай и будешь зарабатывать деньги", – сказал он.

По словам президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелка, "наша сборная достойна того, чтобы получать рекордные премии".



"Единственная наша задача, чтобы это было с учетом налогов, чтобы они были уплачены, и игроки получили заработанную честным трудом премию", - отмечал он.



Напомним, что игроки сборной, полученными деньгами распоряжались по-разному. Защитник сборной Украины Виталий Миколенко, например, рассказал, что смог купить дом для родителей и автомобиль Мерседес.