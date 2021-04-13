Приступы озноба могут возникать не только из-за пребывания на холоде - данная физиологическая реакция также может быть признаком опасных проблем со здоровьем, передает newsyou.info.

Озноб на холоде мы ощущаем, чтобы тело могло согреться - когда его температура снижается, мышцы сокращаются и расслабляются, выделяя тепло. Но если приступы озноба ощущаются вне этой связи, следует насторожиться и задуматься о визите к врачу. Вот опасные причины, которые могут скрываться за ними.

Инфекции. Озноб – один из ранних признаков заболеваний, вызываемых вирусами или бактериями. Мышцы начинают дрожать под воздействием химических веществ, выделяемых вторгшимися в организм патогенами. В частности, это может быть симптомами коронавирусной инфекции. Если вы заметите, что после нескольких дней недомогания, напоминающего простуду, возникает ухудшение, в том числе усиливается озноб, обязательно обратитесь к врачу.

Малярия. Озноб - классический симптом этой паразитарной инфекции, передающейся комарами. Типичный приступ малярии включает также жар, пот, головную боль, ломоту в теле, тошноту, рвоту. Эти атаки повторяются через разные промежутки времени, иногда через недели или месяцы.

Реакции на лекарства. Некоторые люди испытывают озноб и "гриппоподобный синдром" после приема определенных лекарств – например, после антибиотиков.

Ревматоидный артрит. Опасной скрытой причиной озноба может быть любое заболевание, связанное с увеличением активности лейкоцитов и усилением воспаления в организме, – ревматоидный артрит, волчанка, подагра.

Инфекционный артрит. В его случае боль в суставах, вызывается инфекцией, спровоцированной бактерией, вирусом или грибком. Часто этот тип артрита обусловлен бактериями золотистого стафилококка, стрептококками.

Болезнь Лайма. Типичный ранний симптом заболевания, передающегося через укус инфицированного клеща, – сыпь белая в центре и красная снаружи (часто в месте укуса). Другие симптомы могут напоминать грипп: возникают озноб, жар, головная боль, болезненные ощущения и усталость, рвота. За медпомощью в этом случае нужно обратиться немедленно.

Рак. Озноб, похожий на простудный, могут вызывать определенные виды рака: лейкемия и лимфома. Но дрожь ощущается иначе, чем возникающая при простуде. Заболевший названными типами рака человек может испытывать простудный синдром каждую ночь. Такое изменение действительно означает, что у него не проходная инфекция, и нужно обратиться за обследованием.

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