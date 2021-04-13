Зеленский требует ликвидировать Окружной административный суд [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". Законопроект внесен как неотложный.
Президент Владимир Зеленский призвал воспринимать это как "сигнал к любому суду, который предал уважение к закону".
"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суд, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости", - заявил он.
В пресс-службе ОП отметили, что согласно части второй статьи 125 Конституции Украины, суд создается, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Раду президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия).
Ранее сообщалось, что глава ОАСК предлагает ввести в Украине должности мировых судей.
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