В Украине с января 2022-го произойдет очередной этап повышения требований для получения пенсии в 60 лет. В результате часть украинцев останется без выплат. Об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании". Требования по стажу увеличатся на 12 месяцев.

Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Стоит отметить, что стаж начали жестко учитывать только с начала 2000-х, до этого трудовые книжки могли лежать на неработающих предприятиях, а стаж учитывался.

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Несколько лет назад МВФ настаивал на повышении пенсионного возраста для украинцев.

Причин для этого несколько:

продолжительность жизни растет во всех странах;

украинцы, которые достигли 60-летия, все еще остаются работоспособными и могут продолжать строить карьеру;

рождаемость падает во всех развитых и развивающихся странах, людей, которые младше 60 лет, становится все меньше;

повышение пенсионного возраста позволяет сокращать число пенсионеров.

Право вовремя получить выплату привязали к стажу, если стажа не хватает, придется работать до 63 или 65 лет.

Также сообщали, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.

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