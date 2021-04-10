Часть украинцев не получат пенсий: кого оставят без выплат в 2022-м [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
В Украине с января 2022-го произойдет очередной этап повышения требований для получения пенсии в 60 лет. В результате часть украинцев останется без выплат. Об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании". Требования по стажу увеличатся на 12 месяцев.
Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет:
- в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;
- в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;
- в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.
Стоит отметить, что стаж начали жестко учитывать только с начала 2000-х, до этого трудовые книжки могли лежать на неработающих предприятиях, а стаж учитывался.
Несколько лет назад МВФ настаивал на повышении пенсионного возраста для украинцев.
Причин для этого несколько:
- продолжительность жизни растет во всех странах;
- украинцы, которые достигли 60-летия, все еще остаются работоспособными и могут продолжать строить карьеру;
- рождаемость падает во всех развитых и развивающихся странах, людей, которые младше 60 лет, становится все меньше;
- повышение пенсионного возраста позволяет сокращать число пенсионеров.
Право вовремя получить выплату привязали к стажу, если стажа не хватает, придется работать до 63 или 65 лет.
Также сообщали, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.
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