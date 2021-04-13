Украина проведет масштабные учения на границе с Россией [ Редактировать ]
В среду, 14 апреля, на фоне стягивания российских войск Украина начнет масштабные антитеррористические учения в приграничных с Россией районах. Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.
Так, многоэтапные антитеррористические учения СБУ начнутся в Харьковской области. Тренировки продлятся до конца мая и будут сосредоточены на приграничных районах.
В учениях примут участие подразделения:
- СБУ,
- Национальной гвардии,
- Национальной полиции,
- Государственной пограничной службы,
- Военной службы правопорядка,
- других ведомств.
Учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, с применением боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.
В СБУ предупредили, что на отдельных территориях будут досматривать гражданский транспорт, проверять документы. В связи с этим местных жителей просят при себе иметь документы, удостоверяющие личность.
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