І на цьому тлі, кволої вакцинації, в Україні знову зростає кількість смертей від ковіду. За минулу добу померли 457 пацієнтів. Нових інфікувань понад одинадцять із половиною тисяч.

Найбільша кількість заражень у Києві. Далі йдуть Харківщина та Львівщина. Але при цьому чи не вперше за тривалий час одужало більше людей - 14 тисяч.