В Україні зростає зростає кількість смертей від COVID-19 [ Редактировать ]
І на цьому тлі, кволої вакцинації, в Україні знову зростає кількість смертей від ковіду. За минулу добу померли 457 пацієнтів. Нових інфікувань понад одинадцять із половиною тисяч.
Найбільша кількість заражень у Києві. Далі йдуть Харківщина та Львівщина. Але при цьому чи не вперше за тривалий час одужало більше людей - 14 тисяч.
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