Китайський "Коронавак" нарешті вже лабораторно перевірили і повезли регіонами. Першу партію, зокрема, отримала Волинь - понад дві тисячі доз. І вже завтра дві мобільні бригади почнуть вакцинувати цією сироваткою.

Тисяча шістсот доз нового препарату надійшло і на Рівненщину. Із "Коронаваком" у цьому регіоні працюватиме поки що одна мобільна бригада медиків, інші - навчатимуться.

Роман Рудоквас, виконувач обов'язків керівника управління охорони здоров'я Волинської ОДА:

Це однодозова вакцина розрахована на два щеплення, перше буде починається з 14 числа, друге через 28 днів. Це буде дві бригади: одна - в Луцьку, друга розташовується в Ковелі.

Віталій Коваль, голова Рівненської ОДА: