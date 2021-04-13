Рівненщина отримала першу партію "Короноваку" [ Редактировать ]
Китайський "Коронавак" нарешті вже лабораторно перевірили і повезли регіонами. Першу партію, зокрема, отримала Волинь - понад дві тисячі доз. І вже завтра дві мобільні бригади почнуть вакцинувати цією сироваткою.
Тисяча шістсот доз нового препарату надійшло і на Рівненщину. Із "Коронаваком" у цьому регіоні працюватиме поки що одна мобільна бригада медиків, інші - навчатимуться.
Роман Рудоквас, виконувач обов'язків керівника управління охорони здоров'я Волинської ОДА:
Це однодозова вакцина розрахована на два щеплення, перше буде починається з 14 числа, друге через 28 днів. Це буде дві бригади: одна - в Луцьку, друга розташовується в Ковелі.
Віталій Коваль, голова Рівненської ОДА:
В першу чергу нею будуть провакциновані маломобільні громадяни та особи, які доглядають за ними. Також освітяни, які залучені до процесу здачі ЗНО, поліцейські та спортсмени, які готуються до олімпіади в Токіо.
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