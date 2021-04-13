Бралися і за зниження тарифів, і за соціалку

Три в одному. У депутатів сьогодні ударний трудодень одразу три засідання: одне чергове, і два позапланові. Спершу пів дня вони кволо розбирали завали земельних правок, а потім уже позачергово увімкнули турборежим. Бралися і за зниження тарифів, і за соціалку.

Розповімо про все докладно. Засідання там завершилося буквально півгодини тому, і за всім стежила наша Анна Каменєва. Вона на прямому зв'язку зі студією.

Якщо до обіду в залі панувала монотонність - депутати продовжили розглядати земельні поправки, то після 16, зала оживилась. Що й не дивно. Адже запланували розглянути 17 законопроектів. Почали з тарифних питань. Депутати пропонували уряду повернути пільговий тариф на електроенергію, коли за перші 100 кіловат українці платили 90 копійок. Думки депутатів розділились. І здавалось це не законопроекти, а звернення до уряду, щоб там нарешті в тарифному питанні поставили крапку. Принаймні щодо електроенергії. І зала б мала таце підтримати. Але ні. Всі три постанови - провалили.

Юлія Тимошенко, народний депутат, голова фракції "Батьківщина":

Це пуста піарщина, ділентантизм і абсолютна відсутність будь-яких рішень для людей це означає що сьогодні продемонстрували, що все що скасується щодо тарифів повністю влаштовує і владу і більшість і ніхто нічого не хоче міняти.

Півтори години цього позачергового засідання - пліч-о-пліч в період карантину. І без результату. Щоправда, нардепи змогли ухвалили постанову, яка зобов'язує уряд запровадити обов'язкові огляди дітей для виявлення цукрового діабету.

Після цього депутати перейшли до другого позачергового. Але не в повному складі. Залу покинула одна фракція.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Якщо на позачергове засідання не розглядається питання, які важливі для громадян України - ми не приймаємо участь, в умовах локдауну, коли збираються по другорядним законам по пустим законам збирається рада, то це знущання над людьми які бачать все це.

Їх заганяють домой їх не пускають в транспорт. А тут збираються депутати на закони які вони розуміють. Вони для них далекі. Тому там де потрібно для людей ми будемо проявляти свідомість і збиратися на позачергові засідання.

Депутати так хотіли працювати, що включили турборежим і забули між засіданнями провести навіть кварцування. Яке обіцяли проводити щодвігодини.

На другому засіданні ухвалили низку законів. Зокрема, звільнили випускників від обов'язкового складання екзаменів і ЗНО, якщо вони не планують поступати у виші. А ще - виправили свою ж помилки, коли попереднім законом заблокували виплату лікарняних. Відтак з липня цього року українці могли б залишитись без виплат із фонду соцстрахування.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Ще ми зберегли можливість виплат на реабілітацію... отримувати допомогу за лікарняним.

Ухвалили і законопроекти про валютних позичальників. Але реструктуризація стосуватиметься тільки тих, хто сумлінно погашав кредит до 2014 року, коли долар стрімко зріс.

А от штрафи за порушення режиму самоізоляції, які мали б бути до 8,5 тисяч гривень - нардепи так і не ввели. Провалили.

Вікторія Кінзбурська, народний депутат, "Слуга народу":

Ми перераховуємо середній курс валюти.... пеню та неустойку яка вже була сплачена ми її зараховуємо у тіло кредиту.

Ярослав Железняк, народний депутат, голова фракції "Голос":

На жаль ці закони вони тільки ускладнюють розвиток банківського сектору.... людям не повернуть гроші.

А от штрафи за порушення режиму самоізоляції, які мали б бути до 8,5 тисяч гривень - нардепи так і не ввели. Провалили.

Дякую, Аню. Це була наша парламентська кореспондентка - Анна Каменєва з позачергового засідання Верховної Ради.