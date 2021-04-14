В России, в Тамбове, на территории теплоэлектростанции произошло частичное обрушение стены. Об этом сообщает РИА "Новости".

Данные о причинах и обстоятельствах произошедшего не сообщаются.

Первый вице-губернатор Тамбовской области Олег Иванов уточнил, что также обрушилась кровля здания.

На месте работают спасатели и отряды "скорой".

Из-под завалов уже были извлечены три человека, они живы. Кроме того, спасатели проводят операцию по извлечению еще одного гражданина.

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