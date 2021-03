В городе Пемброк-Пайнс, штат Флорида, США, легкомоторный самолет рухнул прямо на дорогу, протаранив ехавший по ней автомобиль. Об этом сообщает CBS.

Самолет врезался в ограждение аэропорта и взорвался. Оба человека, находившиеся на его борту, погибли. В автомобиле находились мать и маленький ребенок. Из искореженной машины их извлекли спасатели. Женщина и сын были госпитализированы с травмами. Ребенок позже скончался в больнице.

Момент катастрофы попал на видео. Местные жители рассказали журналистам, что слышали ужасный грохот, который вначале приняли на взрыв бомбы.

По предварительным данным, у самолета отказал мотор, он чуть-чуть не дотянул до аэродрома.

#BREAKING: 2 killed in plane crash at North Perry Airport in Pembroke Pines, Florida after hitting car, injuring woman and child https://t.co/b2kWXrfE82 pic.twitter.com/nUgRaQ0oiS