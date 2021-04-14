Биотехнологическая компания Moderna провела масштабные исследования и выяснила, что их препарат не такой эффективный как считалось прежде.

В третьей фазе клинических испытаний принимали участие 30 тысяч добровольцев. В результате стало известно, что препарат предотвращает заражение в 95% случаев, а также тяжелое течение болезни в 90%. При этом в декабре 2020 года эффективность препарата оценивалась в 94,1%.

Отмечается, что COVID-вакцины Pfizer и Moderna считаются безопасными и эффективными для беременных. В феврале 2021 года Moderna разработала обновленную версию своей вакцины, которая способна эффективно бороться со с "южноафриканским" штаммом SARS-CoV-2.

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Кроме того, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует смешивать разные типы вакцин от COVID-19 при иммунизации пациентов.

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