Всего в медучреждениях осталось лишь 11 тысяч свободных мест/ фото: Rg.ru

В Министерстве здравоохранения Польши заявили, что в настоящее время на территории страны наблюдается пиковая ситуация с госпитализированными с диагнозом "коронавирус".

Сейчас в стране более 34 тысяч занятых больничных коек. Всего в медучреждениях осталось лишь 11 тысяч свободных мест для инфицированных. Также из 3,5 тысяч занятых коек с пациентами под аппаратами вентиляции - свободных осталось примерно 900.

Сейчас, когда у нас пик третьей волны инфекций в больницах, мы прежде всего смотрим на параметры, связанные с заполняемостью кроватей, как с аппаратами вентиляции, так и стандартных.

Отмечается, что министр здравоохранения Польши Адам Недзельский призвал граждан проходить вакцинацию от COVID-19, так как это является ключевым фактором для того, чтобы ослабить карантинные ограничения в стране.

Тем временем в Украине более 5 тысяч граждан за сутки попали в медучреждения с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране заболели 1887338 человек, выздоровели 1442618 человек, а летальных исходов - 38225.

Кроме того, в Польшу прибыла крупная партия вакцины Pfizer. Всего страну прибыло 870 тысяч доз вакцины Pfizer, сейчас их распределяют по пунктам вакцинации.

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