Деэскалация вооруженного конфликта: в России назвали условие [ Редактировать ]
В среду, 14 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что деэскалация вооруженного конфликта на территории Украины возможна только в одном случае. Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос о том, пришли ли президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден к пониманию в отношении этого вопроса по итогам телефонного разговора.
Так, по его словам, деэскалация вооруженного конфликта возможна только в случае отказа Вооруженных сил Украины от "провокационных действий".
Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России, мы считаем безосновательными. На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий.
Ранее пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о санкциях Украины против предприятий и организаций России.
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