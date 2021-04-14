В коммунальных медицинских учреждениях столицы на 71% заполнены койки для инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за минувшие сутки медики госпитализировали 225 киевлян, а также 311 больных - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Не уменьшается количество госпитализированных пациентов и больных в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечится 4261 больной коронавирусом. 3173 пациенты - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3728 человек. Под аппаратами ИВЛ - 65 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 71 процент.

Отмечается, что развитие инфекции у детей в настоящее время стало более тяжелым. В больницах все больше маленьких пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

Читайте также, в Киеве продлили жесткие карантинные ограничения до 30 апреля 2021 года. Решение было принято в связи с тем, что в случае большего поступления больных в медучреждения, медицинская система может не выдержать наплыва.

Кроме того, Черкасская и Донецкая области соответствуют для внесения в "красную зону" карантина. Столь серьезные ограничения устанавливаются в каждом конкретном регионе в случае, если показатели превышают норму в течении 3 дней.

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