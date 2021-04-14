Черкасская и Донецкая области соответствуют для внесения в "красную зону" карантина. В этих регионах более трех дней превышены два показателя COVID-19.

В Донецкой области сейчас превышена норма по подтверждению новых случаев коронаврусной инфекции. Таким образом, за последние три дня коэффициент превышен на 20%, 21% и 21,5% (норма 20%). К тому же там превышен и процент госпитализаций с COVID-19. Также подобные показатели имеют тенденцию к увеличению в Черкасской области.

Отмечается, что "красная зона" карантина устанавливается в каждом конкретном регионе в случае, если показатели превышают норму в течении 3 дней.

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Кроме того, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 14553 новых случаев заражения коронавирусом. При этом с начала пандемии в Украине заболели 1887338 человек, выздоровели 1442618 человек, летальных случаев - 38225, в течении суток в медучреждения страны попали 5 тысяч граждан.

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