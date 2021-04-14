В среду, 14 апреля, власти Киева продлили жесткий карантин в городе до 30 апреля. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что ситуация с коронавирусом в городе сложная. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мероприятий в Киеве на 2 недели, то есть до 30 апреля.

По его словам, иначе медсистема столицы не справится с таким количеством больных.

У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше.

До конца месяца в столице Украины не будут работать кафе и рестораны (только на доставку и вынос), ТРЦ, ярмарки и непродовольственные рынки, спортзалы, кинотеатры и т.п. Общественный транспорт также продолжит работу только в режиме спецпропусков.

Ранее мы писали о том, что изменилось в городе с 5 апреля. Также сообщалось, что с 3 апреля в Винницкой области ужесточают карантин. Также Запорожье вводит строгий карантин.

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