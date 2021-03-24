Международный валютный фонд выделит 650 миллиардов долларов на преодоление последствий кризиса и глобальному восстановлению после окончания пандемии коронавируса.

Предложение будет подано директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой к июню 2021 года. Выделение средств станет мощным сигналом о решимости членов Фонда сделать все возможное, чтобы преодолеть и предотвратить худшую рецессию со времен Великой депрессии.

В случае одобрения новое распределение СДР даст странам существенное прямое увеличение ликвидности без увеличения долгового бремени. Это также высвободило бы крайне необходимые ресурсы для стран-членов, чтобы помочь в борьбе с пандемией, в том числе для поддержки программ вакцинации и других неотложных мер.

Отмечается, что члены Совета директоров МВФ заявили о поддержке нового распределения. Таким образом, будут пополнены резервы 190 стран-участниц Международного валютного фонда.

Читайте также, полное восстановление экономики после коронаивруса в мире случится в течении пяти лет. В мире впервые за 20 лет начнет расти уровень бедности, при этом в некоторых странах кризис продлится дольше, чем в других.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавирусной инфекции в мире закончится к 2022 году. Это не значит, что COVID-19 полностью покинет человечество. В 2020 году от инфекции пострадала не только отрасль здравоохранения, но и политики.

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