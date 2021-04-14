Вышел русский трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера [ Редактировать ]
Источник: Netflix
На YouTube опубликован первый русскоязычный трейлер нового фильма Зака Снайдера ("Рассвет мертвецов", "300 спартанцев", "Хранители", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости") "Армия мертвецов".
По сюжету, после зомби-апокалипсиса полуразрушенный Лас-Вегас отрезан от остального мира. Ветеран войны с зомби Скотт Уорд (Дейв Батиста) теперь жарит бургеры на окраине города, который стал его новым домом. Его находит владелец казино Блай Танака (Хироюки Санада) и делает невероятное предложение: нужно пробраться в кишащую зомби карантинную зону и забрать из подземного хранилища $200 млн, ведь всего через 32 часа правительство сотрет Вегас с лица земли...
В фильме снялись Дейв Батиста, Элла Пернелл, Омари Хардвик, Ана де ла Регера, Тео Росси, Маттиас Швайгхёфер, Нора Арнезедер, Хироюки Санада, Тиг Нотаро, Рауль Кастильо, Хума Куреши, Саманта Вин, Майкл Кэссиди, Ричард Цетрон и Гаррет Диллахант.
Премьера "Армии мертвецов" состоится 21 мая 2021 года на стриминговом сервисе Netflix.
Напомним, что последним фильмом Зака Снайдера стал четырехчасовой блокбастер про супергероев "Лига справедливости" (2021).
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