Люди делятся на спокойных и взрывных, мирных и конфликтных. Одни ищут гармонии и мира, а другие не могут жить без встряски, адреналина и выяснение отношений. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый спокойный.

Итак, на первом месте оказался Телец. Этот знак зодиака очень терпеливый и миролюбивый, не любит спешить и суетиться. Он вряд ли будет зачинателем ссоры или скандала. Дело в том, что планетой-покровителем Тельца является Венера, которая наделяет своих подопечных стремлением к гармонии и красоте.

Поэтому Телец всегда предпочитает мирное решение любых вопросов и проблем. Он выдержан и тактичен. Может долго терпеть ситуацию, которая его не устраивает, так как не хочет лишний раз мутить воду.

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