В лагере российской армии на границе с Украиной произошел масштабный пожар (видео) [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны России
В интернете появилось видео масштабного пожара, который вспыхнул в лагере российской армии, расположенном недалеко от границы с Украиной.
Как сообщает InformNapalm, вспыхнул военный палаточной городок, который россияне разбили в Богучаре Воронежской области, в 45-ти километрах от границы с Украиной.
Особенно смешны комментарии к видео в Tik Tok, которых уже более 900. "Если они так пожар тушат, то как воевать собрались"!?" Напомним, что мы давно наблюдаем за факапами российских военных, особенно в палаточных городках вдоль границы с Украиной.
По информации InformNapalm, вчера, 13 апреля, российское региональное СМИ "Вести Воронеж" сообщило, что нашли тело контрактника из в/ч 91711 ВС РФ, расположенной в Богучаре.
Напомним, что недавно британский телеканал Sky News показал репортаж о лагере российских военных под Воронежем - в 270 км от границы с Украиной.
Местные жители рассказали, что несколько недель назад туда начали прибывать колоны военной техники. Со спутника видно, что на базе находится около 500 единиц военной техники.
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