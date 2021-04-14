В интернете появилось видео масштабного пожара, который вспыхнул в лагере российской армии, расположенном недалеко от границы с Украиной.

Как сообщает InformNapalm, вспыхнул военный палаточной городок, который россияне разбили в Богучаре Воронежской области, в 45-ти километрах от границы с Украиной.

Особенно смешны комментарии к видео в Tik Tok, которых уже более 900. "Если они так пожар тушат, то как воевать собрались"!?" Напомним, что мы давно наблюдаем за факапами российских военных, особенно в палаточных городках вдоль границы с Украиной.

По информации InformNapalm, вчера, 13 апреля, российское региональное СМИ "Вести Воронеж" сообщило, что нашли тело контрактника из в/ч 91711 ВС РФ, расположенной в Богучаре.

Напомним, что недавно британский телеканал Sky News показал репортаж о лагере российских военных под Воронежем - в 270 км от границы с Украиной.

Местные жители рассказали, что несколько недель назад туда начали прибывать колоны военной техники. Со спутника видно, что на базе находится около 500 единиц военной техники.