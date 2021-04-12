По британскому телевидению показали репортаж о полевом лагере российских военных, которые якобы готовятся к вторжению в Украину. Журналисты Sky News выяснили, что полигон разбит в Воронежской области, неподалеку от железнодорожной станции Масловка. До границы с Украиной - около 270 км.

Британцам удалось издалека заснять ряды камуфляжных палаток и военной техники. Армейские грузовики имеют на номерах код 76. Это значит, что они прибыли из Центрального военного округа России, то есть как минимум за 1100 км.

Местные жители рассказали, что военная база тут была всегда, но несколько недель назад начали прибывать колоны военной техники. В материале сказано, что со спутника видно, что на базе находится около 500 единиц военной техники.

На входе в лагерь висит надпись "Тяжело в учении, легко в бою". Один из солдат опознал в журналистах иностранцев и сказал им: "Привет, шпионы".

Ранее о переброске частей российской армии под Воронеж сообщила расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Ее аналитики обнаружили места дислокации военных в районе полигона "Погоново" и города Острогожск. Концентрацию российских войск на границах с Украиной называют максимальной с 2014-2015 годов.

Украинские власти обвинили Москву в нагнетании обстановки в регионе и подготовке к наступлению. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это и заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".

Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения. Только 6 апреля на фронте погибли трое бойцов ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак пригрозил: если Киев начнет боевые действия на Донбассе, это станет "началом конца" для Украины. По его словам, в случае возобновления масштабных военных действий в Донбассе, Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан.