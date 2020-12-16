Службы безопасности Украины обратилась в Украинскую федерацию футбола относительно ряда футболистов, которые 25 сентября в составе так называемой "сборной ДНР" (на фото) приняли участие в футбольном матче в Сухуми против так называемой "сборной Абхазии". Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

По данным федерации футболисты, которые играли за "ДНР", зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ. СБУ попросила функционеров помочь разобраться с участниками матча.

Данное обращение находится на рассмотрении Комитета по этике и честной игры УАФ, в связи с чем будет проведена проверка возможных нарушений Кодекса этики и честной игры УАФ футболистами в части причинения вреда имиджу украинского футбола.

Под подозрение СБУ попали девять игроков:

Гарненко Станислав Андреевич, 1987 г. р.;

Федотов Евгений Александрович, 1987 г. р.;

Пархоменко Артем Александрович, 2000 г. р.;

Охматов Евгений Игоревичу, 1987 г. р.;

Томазов Савелий Сергеевич, 1998 г. р.;

Махно Ярослав Николаевич, 1993 г. р.;

Чинит Андрей Олегович, 2002 г. р.;

Бессалов Артем Леонидович, 1983 г. р.;

Фролов Владислав Владимирович, 1988 г.р.

Украинская федерация футбола не сообщает в каких украинских клубах играют футболисты из "сборной ДНР". Федерация предлагает им предоставить письменные объяснения на электронную почту до 28 декабря.

На сайте "Футбольного союза Донецкой Народной Республики" сообщается, что "национальная сборная ДНР" не входит ни в ФИФА, ни в УЕФА, но является членом организации ConIFA, которая проводит некий "чемпионат мира по футболу среди команд непризнанных государств".

Известно о восьми матчах проведенных сборной "ДНР". Сой первый матч в Абхазии она проиграла со счетом 0:1. Вторая встреча со сборной Абхазии 25 сентября 2020 года не была завершена по техническим причинам - на стадионе вышел из строя прожектор.

Ранее сообщалось, что 25 украинских футболистов получили пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах в Армении.