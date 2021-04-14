Сотня тисяч скарг за один день. Абсолютний рекорд в історії британського телебачення встановив суспільний мовник BBC. Глядачів обурило, як висвітлювали смерть принца Філіпа. На їхню думку, цій події надали надто багато ефірного часу.

Рекордна кількість скарг за один день трансляції. Вислуховувати претензії глядачів для BBC справа не нова. За один день зазвичай набирається від кількох сотень - до тисячі. Але щоб понад 100 тисяч на одну тему!

Такого ще не було ніколи. І всі вони стосуються дня смерті чоловіка королеви принца Філіпа. Більшість нарікає на надто детальне висвітлення цієї події.

Річ у тім, що про смерть принца говорили не лише на цілодобовому новинному каналі, а й змінили програму на інших - розважальному BBC One та пізнавальному BBC Two. Тобто глядачі чекали на чергову серію "мильної" опери чи новий епізод кулінарної програми, а натомість мусили дивитися спеціальний фільм пам'яті.

Скарги посипалися вже за кілька годин після смерті принца і не припинялися всі вихідні. Хоча на BBC вважають, що все зробили правильно:

Ми пишаємося висвітленням цієї події та роллю, яку відіграємо у важливі для нації моменти.

Корпорація BBC - суспільний мовник. Фінансується не урядом чи олігархами, а самими жителями країни. Тож глядачі вважають ледь не своїм обов'язком давати поради. Як і цього разу.

Щоправда, не всі скарги стосувалися саме надмірних обсягів висвітлення смерті Філіпа. Сотні людей обурила трансляція інтерв'ю принца Ендрю. Другий син покійного був змушений відійти від виконання королівських обов'язків через скандальну дружбу із засудженим мільярдером-педофілом Джеффрі Епштейном. Але в день смерті батька нарівні з іншими ділився своїми спогадами про нього.

Були серед невдоволених і ті, кому не сподобався одяг ведучих - мовляв, недостатньо шанобливий. І навіть знайшлося понад сто таких, хто скаржився на надто легкий процес оформлення скарги. Тож зрештою в день смерті принца канали втратили частину прихильників.

Найбільше постраждав BBC - там не дорахувалися двох третин вечірніх глядачів.