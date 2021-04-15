Данія відмовилась від AstraZeneca [ Редактировать ]
Данія стала першою країною, яка повністю відмовилася від вакцини AstraZeneca. Раніше держава закупила близько двох з половиною мільйонів доз препарату цієї компанії.
А майже 150 тисяч данців отримали перше щеплення саме вакциною AstraZeneca. Тепер другий укол їм запропонують від інших виробників. Влада Данії побоюється побічних ефектів після вакцини AstraZeneca.
На їхню думку, існує зв'язок між випадками утворення тромбів і цієї вакциною. Країна призупинила використання вакцин ще одинадцятого березня, а тепер вже остаточно вирішила зняти препарат від AstraZeneca зі своєї програми щеплень.
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