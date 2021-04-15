Доллар США и евро усилили рост к рублю на фоне новостей о планах США ввести новые санкции против России. В ходе торгов на Мосбирже доллар достиг отметки 77 рублей (+1,3 руб.), а евро - 92,1 рубля (+1,24).

При этом официальный курс валют, установленный Банком России на 15 апреля, куда ниже: евро - 90,53 руб., доллар - 75,68.

14 апреля рубль обновил апрельский максимум к доллару и недельный к евро на позитивных новостях о телефонном разговоре президентов России и США и планах провести личную встречу.

Курс российского рубля снова пошел вниз после сообщений о том, что Вашингтон готов ввести санкции против России за вмешательство в выборы президента США 2020 года, кибератаки на американские ведомства США и сговор с талибами против американцев в Афганистане. Информагенства сообщают, что ограничительные меры коснутся около 10 физических и 20 юридических лиц.

Кроме того, американские власти собираются ввести ограничения против российского суверенного долга. По данным The Wall Street Journal, после 14 июня финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации у Центрального банка России, российского министерства финансов и Фонда национального благосостояния.

От падения российскую валюту не спасает даже рост котировок на нефть. Июньские фьючерсы нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне торгуются по $66,5 за баррель (+4,5%), а майские фьючерсы нефти WTI выросли до $63 (+4,7%).

Напомним, что белорусский рубль на днях обновил исторический минимум. Его падение спровоцировала резкое снижение курса российского рубля.