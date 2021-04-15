Из-за циклона, который пришел из Европы, украинские Карпаты уже несколько дней засыпает снегом. По состоянию на утро 15 апреля высота снежного покрова местами достигла более метра.

Карпатские спасатели на своей странице в Facebook сообщают, что в горах облачно и опубликовали фото заснеженных пейзажей.

В 08:00 на горе Поп Иван Черногорский видимость была ограниченной, наблюдался восточный ветер 1-2 м/с, а температура воздуха опустилась до -3°С.

На странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в Facebook сообщают, что высота снежного покрова составляет 56-150 см. Спасатели предупреждают, что на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 15 апреля возможно схождение лавин. Туристов призвали воздержаться от походов на высокогорье.

Как сообщали "Подробности", по прогнозу Укргидрометцентра, 15 апреля погода в Украине будет дождевой и местами снежной. Также снизится температура воздуха, холоднее всего будет в западных областях.