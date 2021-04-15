Под Киевом пропал двухлетний мальчик: полиция просит помощи у населения (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киевской области продолжаются поиски двухлетнего Богдана Униченко, который пропал в среду, 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба области полиции.
Родители заявили пропаже ребенка из села Раговка Вышгородского района около 21:00. Мать обнаружила отсутствие сына во дворе около 16:00 и сначала пыталась найти мальчика собственными силами. После нескольких часов бесплодных поисков она обратилась в полицию.
На спасение ребенка мобилизованы все службы полиции Киевской области, малыша ищут Нацгвардийцы и сотрудники ГСЧС.
Правоохранители искали мальчика всю ночь. Утром к поискам подключили аэроразведку и волонтеров, полицейские проводят подворный обход. Уже обследовали все заброшенные здания и колодцы. Правоохранители расширили радиус поисков - ребенка ищут в ближайших селах.
По состоянию на 7:00 15 апреля поиски продолжались. Всех, кто располагает информацией о возможном нахождении ребенка, просят сообщить полиции на "102" или позвонить в Вышгородское районное управление полиции.
Напомним, в начале марта под Херсоном пропала семилетняя Маша Борисова. Ее поиски продолжались четверо суток, потом правоохранители нашли тело ребенка со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве девочки задержали соседа, он сознался в преступлении.
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