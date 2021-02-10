Поиском школьника два дня занимались около полутысячи человек Источник: Национальная полиция Украины

В Харькове обнаружили тело пропавшего 15-летнего Антона Логвинова, которого разыскивали с 8 февраля. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Поиском школьника два дня занимались около полутысячи полицейских, спасателей, курсантов, волонтеров и кинологов с собаками. По всему Харькову и его окрестностям они осматривали лесополосы, заброшенные дома, подвалы и чердаки.

Параллельно следователи полицейские изучали его соцсети и отработали круг знакомых и друзей.

Спустя двое суток после начала поисковой операции тело подростка нашли под мостом на Алексеевском жилмассиве в Шевченковском районе.

Обстоятельства его смерти еще не установлены, однако в полиции заявили, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Ранее сообщалось, что пенсионерка 20 лет жила с трупом сына, а тело сожителя выбросила на помойку.