В Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием почтового фургона Foton и микроавтобуса Fiat Scudo, который перевозил тела умерших от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла в 6:05 в четверг, 15 апреля, на автодороге Н-11 "Николаев - Днепр" около села Михайло-Ларино.

31-летний водитель буса Fiat погиб на месте, он вез в другой город шесть гробов с телами умерших от COVID-19. Его тело спасателям пришлось вырезать из кабины.

46-летнего водителя почтового фургона госпитализировали в больницу с травмами. О его состоянии не сообщается.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП. Начато уголовное производство по факту гибели человека.

Напомним, что на днях произошло смертельное ДТП под Киевом. Водитель автобуса уснул за рулем и снес бетонный отбойник.