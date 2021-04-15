Под Николаевом микроавтобус с гробами протаранил почтовый фургон (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием почтового фургона Foton и микроавтобуса Fiat Scudo, который перевозил тела умерших от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Авария произошла в 6:05 в четверг, 15 апреля, на автодороге Н-11 "Николаев - Днепр" около села Михайло-Ларино.
31-летний водитель буса Fiat погиб на месте, он вез в другой город шесть гробов с телами умерших от COVID-19. Его тело спасателям пришлось вырезать из кабины.
46-летнего водителя почтового фургона госпитализировали в больницу с травмами. О его состоянии не сообщается.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП. Начато уголовное производство по факту гибели человека.
Напомним, что на днях произошло смертельное ДТП под Киевом. Водитель автобуса уснул за рулем и снес бетонный отбойник.
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