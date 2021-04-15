Во Франции сделали заявление о членстве Украины в Евросоюзе [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Поддержка Европейским Союзом Киева в конфликте с Россией не означает обязательного вступления Украины в ЕС. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции Radio-G France.
Можно иметь хорошие отношения с Украиной, можно поддерживать ее. Мы это делаем в ее сложной ситуации в отношениях с Россией, но это не означает вступления в ЕС.
В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию "Господарске новины" заявил, что "Украина должна получить от Европейского союза конкретный сигнал о возможности вступления страны в организацию", а "украинский народ может многое дать Европе".
Напомним, что в пятницу, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию с официальным визитом. Президент Франции Эмманюэль Макрон примет украинского коллегу за рабочим обедом.
По словам пресс-секретаря главы украинского государства Юлии Мендель, Зеленский в Париже намерен обсудить обострение на Донбассе и сосредоточении российских войск вблизи с границей Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.
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