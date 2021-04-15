В Донецкой области из-за разрыва трубопровода аварийно остановлен водопровод. Сокращены поставки води в 5 городов области. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

Сообщается, что после заполнения водопровода и выхода на рабочий режим произошел разрыв трубопровода диаметром 1400 мм второго донецкого водовода (ПК-140) в районе Черевковки.

"Водопровод аварийно остановлен... Сокращена подача воды в города: Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецк", - говорится в сообщении.

В настоящее время бригады ведут подготовительные работы, продолжается режим согласования с организациями, подземные коммуникации которых расположены в районе проведения земляных работ.

Ранее почти 50 городов и сел на Донбассе остались без воды.