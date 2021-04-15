Под Донецком произошел разрыв трубопровода [ Редактировать ]
В Донецкой области из-за разрыва трубопровода аварийно остановлен водопровод. Сокращены поставки води в 5 городов области. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".
Сообщается, что после заполнения водопровода и выхода на рабочий режим произошел разрыв трубопровода диаметром 1400 мм второго донецкого водовода (ПК-140) в районе Черевковки.
"Водопровод аварийно остановлен... Сокращена подача воды в города: Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецк", - говорится в сообщении.
В настоящее время бригады ведут подготовительные работы, продолжается режим согласования с организациями, подземные коммуникации которых расположены в районе проведения земляных работ.
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