Компания OnwardMobility, владеющая правами на бренд BlackBerry, объявила о возвращении на рынок смартфонов знаменитой канадской фирмы. Первый 5G смартфон компании будет выпущен уже в э том году причем фирменная физическая клавиатура, знаменитая своим удобством, останется на месте.

"В первой половине 2021 года мы выпустим Android-смартфон BlackBerry с физической клавиатурой и поддержкой 5G в Северной Америке и Европе". – говорится в пресс-релизе OnwardMobility.

Для разработки и производства смартфонов BlackBerry компания заключила эксклюзивное партнерство с производителем Android-смартфонов FIH Mobile Limited, дочерней компанией Foxconn.

Первые изображения устройства, получившее название BlackBerry Key 3, были опубликованы на сайте LetsGoDigital.

Новинка под брендом BlackBerry получит не только поддержку 5G и физическую клавиатуру, но и первоклассную камеру. Это примечательно, поскольку камера никогда не была важным элементом для бизнес-смартфонов BlackBerry и это был их главный недостаток.

BlackBerry Key 3 будет оснащен тройной камерой, как и флагманские модели других производителей. К сожалению, подробности о технических характеристиках этого нового устройства неизвестны.

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Напомним, что в прошлом году китайский лицензиат TCL объявил о прекращении продаж телефонов BlackBerry. Срок действия 4-летнего лицензионного соглашения подошел к концу. Очевидно, это вызвало много вопросов о будущем бренда Blackberry.

Вскоре выяснилось, что лицензионные права перешли к американской компании OnwardMobility, которая продолжит выпуск нишевых смартфонов для преданных поклонников марки.

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