Sony представила смартфоны Xperia 1 III и Xperia 5 III (видео) [ Редактировать ]
Источник: Sony
Японская компания Sony представила два новых смартфона - флагманский Xperia 1 III и компактный Xperia 5 III. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Xperia 1 III получила 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 4K и частотой обновления 120Гц может быть игровым смартфоном. Экран получил автоматическую регулировку баланса белого, функцию повышения детализации и четкости изображения в темных областях L-y raiser, возможность записи происходящего на экране с частотой 120 кадров в секунду и поддержку геймпада DualSense от PlayStation 5.
Xperia 5 III оснащается 6,1-дюймовым Full HD-экраном с частотой обновления 120Гц.
Новинки построены на самой современной мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 888 с процессором Qualcomm Kryo 680 и графикой Qualcomm Adreno 660. Смартфоны оснащаются 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной.
Аккумулятор на 4,5 тыс. мА•ч поддерживает быструю зарядку мощностью до 30 Вт, но беспроводная зарядка есть только у Xperia 1 III. Sony обещает, что до 50% аккумулятор можно зарядить за полчаса, а сама батарея не потеряет изначальную емкость в течение трех лет использования.
Оба смартфона получили пыле и влагозащиту по стандарту IP65/68, но отличаются защитным стеклом экрана. В Xperia 1 III используется новейшее стекло Corning Gorilla Glass Victus, а в Xperia 5 III - Corning Gorilla Glass 6.
Смартфоны имеют аудиоразъем 3,5 мм и динамики с поддержкой звука 360 Reality Audio. Но главной технической особенностью новинок стала конструкция фотокамеры.
Новые гаджеты Sony имеют 8 Мп фронтальную камеру и основной модуль, состоящий из трех 12 Мп объективов: широкоугольного, сверхширокоугольного и первой в смартфонах камеры с объективом переменного фокусного расстояния (от 70 до 105 мм) с настраиваемым оптическим зумом (от 2,9- до 4,4-кратного).
Xperia 1 III оснащена датчиком 3D-iToF, системой отслеживания движущихся объектов в реальном времени, непрерывным автофокусом и возможностью серийной съемки до 20 кадров в секунду.
Для работы с видео предусмотрено фирменное приложение Cinematography Pro, наделяющее смартфон рядом функций, доступных только в профессиональных камерах.
Оба смартфона пока не доступны для предзаказа в Украине.
Напомним, что недавно Sony представила контроллеры нового поколения для PlayStation 5.
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