Сотни птиц, в том числе из Красной книги Украины, погибших на территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области, отравились веществом бродифакум, который входит в состав агрохимических препаратов, используемых для борьбы с грызунами. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

С начала 2021 года поступило 25 сообщений о гибели птиц в заповеднике. Было открыто уголовное производство по статье "Загрязнение или порча земель" по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины.

Тела погибших птиц направили на исследование в Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Его сотрудники установили, что гибель пернатых произошла в результате отравления действующим веществом бродифакум, который входит в состав агрохимических препаратов, используемых для борьбы с грызунами.

Полицейские проверили 52 фермерских хозяйств в Каховском районе области. В некоторых из них были обнаружены химические препараты на основе бродифакума.

На территории этих хозяйств проводятся следственные действия, проверяется разрешительная документация на применение пестицидов и агрохимикатов.

Напомним, что ученые изначально склонились к версии, что редкие птицы, в частности, серые журавли, могли погибнуть, питаясь на обработанных химикатами окрестных полях.

Сотрудники "Аскании-Нова" обследовали сельхозугодья на границах буферной зоны заповедника. И между селами Питомник и Ясная Поляна заметили посевы озимых, где были рассыпаны отравленные зерна пшеницы - так аграрии борются с нашествием мышевидных грызунов.