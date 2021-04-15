На харьковском авиационном заводе митингуют рабочие в связи с тем, что руководство предприятия имеет перед ними большие задолженности по заработной плате. Протестующие перекрыли Белгородское шоссе и улицу Деревянко. Об этом сообщает издание "Вгороде",

По словам организатора акции и председателя профсоюза Михаила Погорелова, в протесте участвуют 300 человек. Они пропускают по дороге только спецавтомобили и транспорт, где есть дети.

Отмечается, что к февралю 2021 года задержка по зарплате составляла ровно год, тогда сотрудникам выдали по 800 гривен за февраль 2020 года. Известно, что общая задолженность по заработной плате составила 4 миллиарда гривен, половина из которых принадлежит государству.

Читайте также, в Киеве перед зданием Киевской городской государственной администрации представители малого бизнеса вышли на протест. Всего у здания КГГА собралось около 80 человек, несмотря на карантинные ограничения и запрет на массовые собрания.

Кроме того, в Полтаве предприниматели снова вышли на митинги. Они протестуют против жестких условий карантина, им сообщили, что отменить ограничения на работу рынков в настоящее время невозможно.

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