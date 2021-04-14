В среду, 14 апреля в Киеве перед зданием Киевской городской государственной администрации представители малого бизнеса вышли на протест против карантинных мер для малого бизнеса.

Примерно в 10:30 утра десятки людей с флагами и транспарантами стали собираться возле здания КГГА. Организаторами акции протеста стали участники движения "SaveФОП". Свое мероприятие они назвали "СТОП локдаун!"

Всего у здания КГГА собралось около 80 человек, несмотря на карантинные ограничения и запрет на массовые собрания. Люди стоят перед зданием КГГА с целым рядом требований. Протестующие требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса. Вход в здание КГГА охраняет несколько десятков правоохранителей.

Одна из участниц акции протеста сказала:

Почему я должна страдать? У меня небольшой бизнес, кто мне компенсирует все эти локдауны.

Ранее мы писали о том, что изменилось в городе с 5 апреля. Также сообщалось, что с 3 апреля в Винницкой области ужесточают карантин. Также Запорожье вводит строгий карантин.

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