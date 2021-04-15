Спільна протидія кремлівській агресії та відновлення територіальної цілісності. Країни Балтії допоможуть Україні у боротьбі з російськими агресорами. Принаймні, дипломатичним шляхом.

Про це заявили міністри закордонних справ Естонії, Литви і Латвії у Києві, під час зустрічі з очільником МЗС України. У спільній заяві вони наголосили на недопустимості військових дій з боку Росії та закликали Кремль знизити напругу на російсько-українському кордоні.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Важливо дати Росії чітко зрозуміти, що наслідки, у разі військових авантюр з її боку, будуть дуже болючими. Балтійські партнери підтвердили готовність до спільних дій в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях, з метою консолідації дієвої міжнародної підтримки України у протистоянні російській агресії.

Єва-Марія Лійметс, міністр закордонних справ Естонії: