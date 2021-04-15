Країни Балтії допоможуть Україні у боротьбі з російською агресією [ Редактировать ]
Спільна протидія кремлівській агресії та відновлення територіальної цілісності. Країни Балтії допоможуть Україні у боротьбі з російськими агресорами. Принаймні, дипломатичним шляхом.
Про це заявили міністри закордонних справ Естонії, Литви і Латвії у Києві, під час зустрічі з очільником МЗС України. У спільній заяві вони наголосили на недопустимості військових дій з боку Росії та закликали Кремль знизити напругу на російсько-українському кордоні.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Важливо дати Росії чітко зрозуміти, що наслідки, у разі військових авантюр з її боку, будуть дуже болючими. Балтійські партнери підтвердили готовність до спільних дій в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях, з метою консолідації дієвої міжнародної підтримки України у протистоянні російській агресії.
Єва-Марія Лійметс, міністр закордонних справ Естонії:
Ми знаємо, що відбувається на східних кордонах. Ми з колегами підтримуємо Україну, її територіальну цілісність і суверенітет. Нарощування кількості російських військ вздовж кордону - відверто занепокоює. Очікуємо врегулювання ситуації мирним шляхом. Також наголошую, що балтійські країни ніколи не визнають анексію Криму.
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