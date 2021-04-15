НАТО підтримує американські санкції проти Росії [ Редактировать ]
На антиросійські санкції негайно зреагували в НАТО. У заяві Альянс заявив про солідарність з Вашингтоном. Наявні матеріали вказують на причетність Москви до нещодавніх кібератак на американські державні установи.
Москву вкотре засудили за отруєння опозиціонера Олексія Навального, а також за агресію проти Грузії та України.
Росію закликали припинити провокації біля кордону, ескалацію на Донбасі та в окупованому Криму.
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