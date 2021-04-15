Зеленский сделал заявление о разговоре с Макроном и Меркель [ Редактировать ]
В четверг, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предстоящие переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом Зеленский заявил в видеокомментарии.
Отметим, что переговоры должны состояться в пятницу, 16 апреля. Он отметил, что пока что "нормандский формат" имеет такой вид.
Он отметил, что на переговорах будет поднята тема стягивания российских войск к границе с Украиной.
Это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После нашей встречи будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Пока что у нас такой нормандский формат.
Также у Макрона прокомментировали предстоящую встречу с президентом Украины. Встреча будет проходить в Елисейском дворце в формате обеда.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад.
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