В четверг, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предстоящие переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом Зеленский заявил в видеокомментарии.

Отметим, что переговоры должны состояться в пятницу, 16 апреля. Он отметил, что пока что "нормандский формат" имеет такой вид.

Он отметил, что на переговорах будет поднята тема стягивания российских войск к границе с Украиной.

Это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После нашей встречи будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Пока что у нас такой нормандский формат.

Также у Макрона прокомментировали предстоящую встречу с президентом Украины. Встреча будет проходить в Елисейском дворце в формате обеда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад.

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