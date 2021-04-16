Євросоюз підтримав антиросійські санкції [ Редактировать ]
Країни Євросоюзу теж підтримали обмеження щодо Росії, запроваджені Сполученими Штатами. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС із закордонних справ - Жозепа Борреля.
Кібератаки країни-агресора зачепили уряди й бізнес в усьому світі, зокрема і в країнах-членах ЄС, зазначено в документі. Європейські очільники стурбовані й тим, що кількість таких шкідливих атак дедалі зростає.
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