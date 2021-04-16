В Запорожье правоохранители арестовали учащуюся 11-го класса за курирование одной из "групп смерти" в одном из мессенджеров.

В суицидальной группе находились 28 человек. Задержанная провоцировала подростков наносить себе различные телесные повреждения вплоть до самоубийства.

Позиционируя себя куратором, девушка присылала подписчикам группы сообщения с задачами для нестандартного выхода из сложных жизненных ситуаций и подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийство различными способами.

Отмечается, что в ходе обыска дома у школьницы полицейские изъяли телефон, в котором содержались фотоизображения посмертных записок с рукописными текстами участников группы. Известно, что против девушки началось уголовное производство по статье о доведении до суицида или покушение на суицид.

Читайте также, в Кривом Роге 15-летняя девушка вела в Telegram-канале так называемую "группу смерти", склоняя к убийству подростков. девушка планировала покончить жизнь самоубийством и склонить к этому своих подписчиков, полиция проводит проверку.

Кроме того, в Киеве задержали администратора "групп смерти" для подростков. Паблики в соцсетях, где подростков склоняли к суициду, вела женщина с психическими расстройствами, ее поместили в больницу, она подстрекала к самоубийству 13 человек.

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