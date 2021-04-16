Недалеко от населенных пунктов Чабаны, Стоянка и Вита-Почтовая началось строительство дорожных развязок в рамках программы "Большая стройка". Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Изначально планировалось построить пять таких развязок, однако власти Киева своевременно не выделили землю под их строительство в районе Белогородки и Чаек.

Хаотичная застройка Киева и его пригородов, отсутствие в столице реального Генплана являются причинами транспортного коллапса на подходах к столице, которые одновременно являются международными транспортными коридорами и ежедневными маршрутами жителей агломерации. Сооружение развязок является необходимым решением для обеспечения безопасности движения.

Отмечается, что работы на всех участках планируется полностью завершить в течении 2 лет. Известно, что по строительству развязок уже начались в районе Стоянки на трассе М-06 Киев - Чоп и села Чабаны на трассе М-05 Киев - Одесса.

Читайте также, президент Владимир Зеленский заявил о том, что строительство самой длинной в Украине трассы М-30 должно завершиться в 2021 году. Часть этой дороги пролегает на временно оккупированной территории, поэтому ее реальная протяженность чуть более 1200 километров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.