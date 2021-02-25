В четверг, 25 февраля, президент Владимир Зеленский заявил о том, что строительство самой длинной в Украине трассы М-30 должно завершиться в этом году

М-30 мы построим, точно построим в 2021 году, хотя поставлена задача построить ее к 24 августа – это важный символ, который объединит нашу страну. Вместе с развязкой на Хмельнитчине. Все 1400 километров.

Он уточнил, что часть этой дороги пролегает на временно оккупированной территории, поэтому ее реальная протяженность чуть более 1200 километров.

Как известно, трасса М-30 начинается в Стрые Львовской области и должна закончиться в Изварино Луганской области.

Напомним, что министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о том, что в Украине планируют за три года отреставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.