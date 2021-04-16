В пятницу, 16 апреля, в Украину приехала первая партия вакцины от коронавируса Pfizer. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, кого первым начнут колоть вакциной. Об этом он сказал на брифинге.

По его словам, согласно плану, первые уколы этой вакциной будут в домах престарелых. Он отметил, что именно для этой категории украинцев были запланированы первые партии вакцины.

Первые прививки вакциной начнутся в домах престарелых.

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Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.

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