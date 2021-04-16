В Великобритании пожилой мужчина, страдающий от рака, смог полностью преодолеть все симптомы онкологического заболевания, инфицировавшись COVID-19.

Такой случай является достаточно редким и феноменальным. Ученые предполагают, что именно заражение коронавирусной инфекцией являлось судьбоносным в лечении заболевания лимфомы Ходжикина 61-летнего пациента. После обнаружения болезни мужчине назначили прохождения курса химиотерапии, однако перед этим у него диагностировали коронавирус.

Отмечается, что после выздоровления от инфекции у него внезапно пропали и симптомы онкологии, больной прошел обследование на наличие рака и выяснилось, что никаких признаков развития болезни у него больше не было. При этом специалисты заявляют, что инфицироваться COVID-19 ради выздоровления от рака довольно опасно, так как именно она может привести к его усугублению и летальному исходу.

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Кроме того, ученые из Великобритании провели первый этап исследований лекарства от рака. В ходе первого этапа эксперимента, в котором участвовали 10 человек, у двоих пациентов началась позитивная динамика болезни, В ходе лечения была использована комбинация химио- и иммунотерапии препаратами.

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