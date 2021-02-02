Мужчина в коме дважды переболел коронавирусом [ Редактировать ]
В Британии мужчина 11 месяцев пробыл в коме. За это время он дважды переболел коронавирусом. 19-летний пациент уже идет на поправку. О пандемии ему пока решили не рассказывать. Об этом сообщает Daily Mail.
1 марта 2020 года Джозефа Флавилла сбил автомобиль, парень попал в больницу.
Через три недели после этого в Соединенном Королевстве ввели первый карантин. Все 11 месяцев британец находился в коме и успел заразиться коронавирусом два раза.
Молодого человека смогли вылечить. Недавно он вышел из комы. Однако навещать его запрещено из-за карантинных ограничений. С родными Джозеф общается по видеосвязи.
Родственники решили пока не рассказывать ему о коронавирусной инфекции.
Напомним, Степанов рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса. План предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем украинцам, а первыми прививки сделают уязвимым категориям населения.
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