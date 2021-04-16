Карантин в Киеве после 30 апреля: Кличко назвал условие [ Редактировать ]
В пятницу, 16 апреля, городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что введение строгих ограничений в Киеве позволило несколько стабилизировать ситуацию, но она остается сложной. Об этом он сказал в ходе брифинга.
Также он подчеркнул, что ослабление локдауна после 30 апреля будет зависеть от заполненности коек в больницах столицы.
Все будет зависеть от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах столицы - в первую очередь коек, оборудованных подачей кислорода. Пока что говорить об улучшении ситуации рано. Мы видим, что не меняется количество новых случаев ни инфицирования, ни госпитализированных в тяжелом состоянии... И, к сожалению, увеличивается количество смертей.
Именно из-за такой сложной ситуации действие карантина было продлено до 30 апреля.
Ослабят ли ограничения после этой даты - во многом зависит от самих киевлян. От того, насколько они понимают и заботятся о своем здоровье. Насколько придерживаются простых, но таких важных правил. К сожалению, не все это понимают.
Перед праздниками КГГА готовит дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после Пасхи и майских праздников не было вспышки болезни.
Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И до Пасхи мы их обнародуем.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения Украины не планирует выступать за введение новых ограничений на пасхальные и майские праздники. Адаптивный карантин в Украине демонстрирует свою действенность.
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