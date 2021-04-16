В пятницу, 16 апреля, возле Верховной Рады министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения Украины не планирует выступать за введение новых ограничений на пасхальные и майские праздники. Адаптивный карантин в Украине демонстрирует свою действенность.

Мы не говорили о новых ограничениях. Мы не планируем изменений в наш адаптивный карантин, где все четко изложено. Он работает. Мы это видим сейчас, как бы его безапелляционно не пытались критиковать. Но все мы увидели, что он является полностью действенным.

Министр отметил, что эпидситуация сразу начинает улучшаться, как только все придерживаются карантинных правил. Он также выразил надежду, что до праздников Киев может выйти из "красной" зоны карантина.

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Кроме того, обнародована невероятная причина тромбоза после вакцинации AstraZeneca. Стало точно известно, что причиной такого опасного явления является активизация иммунных клеток которые атакуют чужеродные, новые открытия помогут разработать эффективный препарат для борьбы с тромбозом.

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